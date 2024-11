Cazzu sobre relación Nodal y Angela Aguilar: “me enteré de la misma forma que se enteró todo el mundo”

Tras meses intentando mantenerse alejada de la polémica alrededor del romance entre su ex Christian Nodal y Ángela Aguilar, la cantante Cazzu decidió pronunciarse por primera vez al respecto, sincerándose sobre el fin de su relación con el mexicano y aclarando algunos puntos que consideró relevantes.



Vale precisar que el pronunciamiento de Cazzu surge como una respuesta a la entrevista que concedió Aguilar a ABC News, donde dejó entrever que los tres involucrados estaban de acuerdo con su relación.

“Lo único que puedo decir es que todas las partes implicadas están juntas y unidas. Todos estamos de acuerdo y a nadie se le ha roto el corazón”, señaló la joven.



Como recordamos, en mayo del 2024, Christian Nodal comunicó su ruptura con Cazzu -la madre de su hija de 8 meses, en ese entonces- y no pasó ni un mes para que el artista confirmara su noviazgo con Ángela Aguilar, lo que levantó las sospechas de una posible infidelidad del mexicano.

Tan solo unas semanas después, en julio, Nodal y Ángela se casaron, lo que dio origen a muchos más rumores al respecto. Y, aunque la argentina había optado por guardar silencio, esta situación claramente ha cambiado.



¿QUÉ DIJO CAZZU SOBRE LA RELACIÓN DE CHRISTIAN NODAL Y ÁNGELA AGUILAR?

El pasado 31 de octubre, Cazzu se presentó en el pódcast “PLP”, donde decidió referirse a los difíciles momentos que vivió durante su separación y aclaró cómo se enteró del romance entre su ex y Aguilar.

“Cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta: ‘¿hay alguien más?’ y la respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que todo el mundo, que fue a través de los mismos medios, que fueron las redes”, manifestó.

En ese sentido, descartó que haya estado al tanto de aquel noviazgo mucho antes que el público.

“Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía, una historia donde ellos están juntos muchos meses antes de lo que se sabe. Yo le digo que eso no es cierto, no tenía conocimiento. (Eso) quiere decir que se estaba llevando una especie de doble vida; quién sabe en qué situación… si yo estaba embarazada, si yo acaba de parir. La historia se convirtió en una muchísimo peor”, explicó.



Más adelante, Cazzu se refirió a las palabras de Ángela Aguilar, exactamente a la cita “a nadie se le ha roto el corazón”.

“Este es un tema tan doloroso que me hubiera gustado nunca tener que decir nada, pero se habló de mis sentimientos, se dijo que no se rompió un corazón y que nadie sufrió; yo sufrí muchísimo y se rompió más que un corazón… se rompieron muchos corazones y fue un proceso muy doloroso”, aclaró.

Cactus24 (01-11-2024)

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al WhatsApp, Telegram y Facebook