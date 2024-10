Nicole Kidman confiesa haber tenido que parar el rodaje de ‘Babygirl’ para «no tener más orgasmos»

Nicole Kidman, una de las actrices más conocidas en la industria del cine, forma parte del elenco Babygirl. Se trata de un thriller erótico, dirigido por Halina Reijn.

En la trama, Nicole da vida a una ejecutiva de alto nivel que comienza una relación con uno de sus jóvenes becarios, mientras que su marido (interpretado por Antonio Banderas), es completamente ajeno a su aventura extramatrimonial.

«Como actriz, siempre estoy pensando dónde no he estado y qué puedo explorar como ser humano. Y este era un área en la que nunca había estado», confesaba Kidman a una reciente entrevista concedida a The Sun. Sin embargo, a pesar de sus ganas de explorar un nuevo género, lo cierto es que las grabaciones no han sido un trabajo fácil para ella. La película contiene mucho contenido explícito de escenas sexuales y llegó un momento que se vio obligada a parar el rodaje y tomarse un descanso. Según sus declaraciones, estaba tan excitada que «ya no quería tener más orgasmos». «Fue casi como un agotamiento», decía.

Por otro lado, en declaraciones a la revista Variety, Nicole también reveló que la grabación de Babygirl la dejó «exhausta»: «En algún momento pensé que no quería ser tocada, no quería continuar, pero al mismo tiempo sentía una compulsión por seguir adelante», expresaba.

En un evento realizado el pasado 18 de octubre, Kidman asistió junto a Halina Reijn y Harris Dickinson, el otro protagonista de la historia, a una rueda de prensa y fue allí donde habló en mayor profundidad sobre la confianza que necesitó crear con sus compañeros para grabar las escenas más íntimas: «Se necesitaba una enorme cantidad de confianza para crear la dinámica y complejidad entre nuestros personajes», aseguraba, añadiendo que en todo momento se ayudaron mutuamente.

A pesar de que ha sido todo un reto para la actriz, ya que es considerado como uno de los proyectos más arriesgados de su carrera, durante el estreno de la película en el Festival de Venecia recibió la prestigiosa Copa Volpi a la Mejor Actriz por su interpretación en el thriller erótico. Un reconocimiento que no pudo recoger tras enterarse del repentino fallecimiento de su madre.

Cactus24 23-10-24

