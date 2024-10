Gerard Piqué, lapidario, rompe su silencio sobre Shakira

Han pasado más de dos años desde que Gerard Piqué y Shakira hicieron pública su separación. Desde ese momento, la ruptura entre el exfutbolista y la estrella colombiana no ha dejado de generar titulares. Mientras que Shakira ha expresado sus emociones a través de canciones que se han vuelto virales, Piqué se ha mantenido más discreto, centrado en su faceta empresarial y en su vida privada, hasta ahora.

El que fuera campeón del mundo con la Selección Española ha concedido una entrevista al programa Café CNN, donde ha hablado por primera vez de manera más profunda sobre lo que ha vivido tras la separación. “Yo siempre he estado muy tranquilo. Sé el mundo en el que vivimos, a todos les gusta opinar y tener su punto de vista”, afirmó el creador de la Kings League, dejando claro que es consciente de todo lo que se ha dicho sobre él. Sin embargo, Piqué insistió en que “no todo ha correspondido a la realidad”.



El exjugador del FC Barcelona señaló que la verdad, o lo que ha sucedido en su vida personal, “muchas veces no está contada de la manera que ha sido”, pero también admitió que no puede controlar lo que se dice. “Entiendo perfectamente que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra”, añadió con serenidad

Para Piqué, la fórmula para manejar esta situación ha sido rodearse de su círculo más íntimo. “Siempre he creído que lo mejor es estar rodeado de los míos”, dijo refiriéndose a su familia y amigos cercanos. El exfutbolista mantiene una relación estrecha con sus padres, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, y su hermano Marc, quien trabaja en una de sus empresas.

Piqué también hizo un balance positivo de su vida actual. “Soy muy feliz, me lo paso muy bien y me siento un privilegiado”, comentó, mencionando su satisfacción por haber jugado en el Barça durante más de 20 años, y por tener dos hijos maravillosos, una familia increíble y amigos que ha mantenido desde su infancia.

Mientras tanto, Shakira ha encontrado en la música su terapia para superar la ruptura. La cantante sigue cosechando éxitos, y su más reciente tema, Soltera, ha sido un hit global.

22-10-2024

