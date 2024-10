Juan Barreto: Maduro no está interesado en diálogo y carece de legitimidad

A juicio de Juan Barreto, vocero nacional de partido político Redes, el presidente Nicolás Maduro no está interesado en dialogar con actores nacionales o internacionales para resolver la crisis política generada después del 28 de julio.

Su punto de vista los manifestó durante entrevista concedida a EL País de España. Afirmó –además- que el mandatario carece de legitimidad porque el CNE sigue sin publicar resultados detallados mesa por mesa, cuando han pasado casi 3 meses de las elecciones.



“El Gobierno no tiene resuelto el problema del 28 de julio: la legitimidad de origen y ese problema no es menor. Eso le hace pasar de un Gobierno autoritario a uno despótico, absolutista. Y ese es el tramo que están cubriendo y que ellos están avanzando en saldar.

Tratan de ajustar al Estado, al partido y al Gobierno a una situación política”, declaró Barreto al referido medio de comunicación.

“Ese Gobierno no tiene legitimidad. Hay encuestas que dicen que 93 % de los venezolanos cree que Maduro no ganó. Un cuatro dice que no sabe quién ganó. No llega al cinco la gente que sí considera que Maduro venció. Llegar así a un nuevo gobierno es cuesta arriba. Y eso les hace cerrar filas y juramentar a los incondicionales”.

Para el mismo reporte, el medio web destacó que durante los últimos días, el oficialismo ha trabajado mucho en llevar a cabo «una remodelación interna con cambios importantes en su estructura. En el Palacio de Miraflores, la sede del Gobierno, cunde la sensación de que las elecciones presidenciales del 28 de julio han sido un fracaso, según varios mandos y analistas próximos al oficialismo».

Cactus24 (21-10-2024)

