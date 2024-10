‘The Big Bang Theory’ se prepara para un nuevo spin-off

Según información de Variety, se ha informado que los actores Brian Posehn (Bert Kibbler), Lauren Lapkus (Denise) y Kevin Sussman (Stuart Bloom) serán los actores protagonistas de éste nuevo proyecto, mismo que se anunció que estaba siendo desarrollado desde abril del año pasado.

No obstante, no se han revelado detalles sobre la historia ni de qué tratará éste nuevo spin off de la serie; además, éste estaría aún en fase de desarrollo por lo que no hay un guión de por medio ni algo en concreto que pueda confirmar cuando es que saldrá al aire.

Por otra parte, se informa que los actores Brian, Lauren y Kevin tienen contratos de tenencia de talentos, por lo que aún no hay una confirmación de si estos podrán formar parte del mismo, pero se buscaría la forma de que estos protagonicen la nueva serie.

‘La Teoría del Big Bang’ fue, sin dudarlo, una de las series de comedia más exitosas de todos los tiempos, tanto así que se creó la serie sobre ‘Young Sheldon’.

‘The Big Bang Theory’ duró 12 años en la pantalla chica, con 279 capítulos en 12 temporadas. Culminó el 16 de mayo de 2019.

¿Volverán los personajes originales en este spin-off?

Se desconoce que los personajes originales de la serie regresen. Los actores Jim Parsons (Sheldon Cooper); Johnny Galecki (Leonard Hofstadter); Kaley Cuoco (Penny); Simon Helberg (Howard Wolowitz); Kunal Nayyar (Raj Koothrappali); Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski); y Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler).

