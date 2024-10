Muere a los 30 años madre que planificó su propio funeral

Erika Diarte-Carr, una mujer con cáncer que realizó inicialmente una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y poder costear su propio funeral y que luego decidió dejar los fondos para sus hijos, murió este fin de semana.

La madre soltera de dos niños de siete y cinco años falleció por múltiples complicaciones de salud debido a que padecía cáncer, informó Univisión.

Diarte-Carr falleció en su casa, acompañada de su familia, de acuerdo con unas fotografías compartidas en redes sociales por los familiares.

“Con el corazón destrozado esta es la última noticia que voy a dar sobre mi prima Erika. Se ha reunido con su madre Sylvia, su hermano JJ y sus tíos Chava y Loui en el otro lado”, publicó Angelique Rivera, una prima de Diarte-Carr, en Facebook el 12 de octubre.

“Ha librado una larga y dura batalla. Fue fuerte y aguantó todo lo que pudo por sus bebés. Sé que estaba muy agradecida por todo su apoyo, amor y oraciones”, dice la publicación.

Diarte-Carr decidió no continuar con sus tratamientos en septiembre, luego de que los médicos pronosticaran que viviría solo tres meses más.

“Debido a mi pronóstico, he decidido interrumpir los tratamientos porque ya no me ayudarán. Me han dado 3 meses de vida. 3 meses para pasarlos con mis bebés y seres queridos. 3 meses para aprovechar al máximo el tiempo que me queda”, escribió la mujer en la página de GoFundMe en la que solicitaba donaciones para cubrir los gastos de su propio funeral.

La madre soltera inició la recaudación de fondos en GoFundMe tras luchar desde mayo de 2022 con varias secuelas de cáncer, además de que dos años después fue diagnosticada con un extraño síndrome que le dificultó que pudiera seguir trabajando y comenzó a quedarse sin fondos.

Ante el adverso escenario Diarte-Carr abrió la cuenta esperando reunir $5,000 para cubrir los gastos funerarios, sin embargo, tras dar a conocer su historia cientos de personas comenzaron a donar y ahora, tras su muerte, sigue incrementando el número de donaciones que hasta este lunes alcanzan $1,180,066.

A principios de este mes la mujer agradeció los donativos y dijo que el resto del dinero lo usaría para crear un fideicomiso para sus hijos que quedarán huérfanos.

“Puedo prometerles que su ayuda va a mantener a mis hijos financieramente estables el resto de sus vidas, ya que estoy poniendo todo en un fondo fiduciario para ellos”, escribió Diarte-Carr en la página de GoFundMe el 3 de octubre.

El 9 de mayo de 2022, Erika Diarte-Carr, entonces de 28 años, entró a la sala de urgencias de un hospital en Ogden, Utah, con un dolor de hombro al que no le había prestado mayor atención.

Luego de revisar qué era lo que ocurría, los doctores le dieron una noticia fatal: padecía de un cáncer terminal que había avanzado etapa 4.

El cáncer había ocasionado múltiples tumores que habían hecho metástasis a otras partes del cuerpo, incluido su esqueleto, que era la razón por la cual había sufrido el dolor de hombro.

Pero las malas noticias no terminaron ahí. En enero de 2024 también le fue diagnosticado síndrome de Cushing, una enfermedad ocasionada por excesos de cortisol y que puede provocar aumento de peso repentino.

El suplicio de la madre de dos pequeños niños continuó. El 18 de septiembre, al acudir con su oncólogo, el especialista le dijo que le quedaban tres meses de vida. La mujer dijo entonces que aprovecharía el tiempo que le quedaba de vida al lado de sus seres queridos.

Cactus24 (15-10-2024)

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al WhatsApp, Telegram y Facebook