Mbappé señala al PSG en el caso de un escándalo en el hotel de Estocolmo

El PSG y Kylian Mbappé no terminan de separar sus caminos. En esta ocasión, ha sido el jugador del Real Madrid quien sorprendentemente ha atribuido al PSG la noticia que califica de fake news lanzada por un medio local en Estocolmo. Según el mismo, la policía sueca investiga una denuncia de una mujer por violación la noche en la que el delantero del Real Madrid y gente de su confianza pasaban también dos días de descanso la semana pasada, después de que Ancelotti concediera unas mini vacaciones al jugador. En la misma noticia se deja claro que por ahora no hay indicio alguno que vincule este incidente con el delantero o alguien de su entorno.

Sin embargo, lo que nadie esperaba es que Mbappé, para desmentir la noticia, aprovechara para mandar también un dardo envenado el PSG en su respuesta a Radio Montecarlo, que ha sido quien ha reproducido la noticia en Francia pese a que no hay relación alguna entre este presunto desagradable incidente y Kylian más allá del hotel donde se aloja. «Fake News. Esto se convierte ya en tan evidente, en la víspera por casualidad de una audiencia». Kylian hace referencia al careo que hay previsto para mañana entre sus abogados y los representantes de su ex club ante el Tribunal de Recursos de la Liga de Fútbol Profesional. Este organismo es el último intento para que haya una mediación a propósito de los 55 millones que reclama Mbappé al PSG y que corresponden a parte de su salario y de una prima pendiente. Lo normal es que el jugador rechace mañana también cualquier solución amistosa y el caso vaya ya a los Tribunales Ordinarios.

El PSG no ha querido responder a esta acusación por parte de su ex jugador. Sin embargo, no salen de su asombro de puertas para adentro porque no entiende para nada que Kylian piense que su ex club está detrás de una falsa acusación de violación para desestabilizarle antes del careo de mañana. En París siguen convencidos de que la Justicia les dará la razón en su litigio, aunque en cualquier caso va a ir para largo. En París entienden que el futbolista se comprometió a renunciar a parte de su salario en un pacto con los dirigentes que hizo además público.

14-10-2024

