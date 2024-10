Enrique Márquez: Acatamos pero no aceptamos decisión del TSJ

El líder del partido Centrado, Enrique Márquez, se refirió a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisión de la sentencia de la Sala Electoral sobre los resultados de los comicios del 28 de julio donde aseguró que acatará la decisión de la Sala Constitucional pero no acepta la sentencia por lo que solicitará una aclaratoria sobre el documento.

“Ante una petición tan seria como la que hemos hecho, ante un asunto tan delicado como es el cumplimiento de la Constitución, la Sala Constitucional despacha el asunto y emite una decisión sin ir al fondo de lo planteado”, detalló Márquez, según reseña 800Noticias.

Para Márquez, “lo más ilógico es que no evalúa la constitucionalidad, pero ratifica la sentencia de la Sala Electoral. Si la función de la Sala Constitucional es precisamente actuar como protectora de la Constitución, y se le ha pedido que evalúe si la sentencia es constitucional o no, ella, no solo no evalúa, sino que se atreve a ratificarla, por lo que también ratifica los vicios de la sentencia”.

Márquez cuestiona que la Sala Constitucional no explica si la Sala Electoral violó la Constitución porque la Sala Constitucional ratifica la orden al Consejo Nacional Electoral (CNE) de publicar los resultados de la elección presidencial.

Entre las solicitudes que hace Márquez a la Sala Constitucional pide una aclaratoria de la sentencia en los siguientes puntos, «si ratifico la omisión de pruebas que denunciamos en la Sala Electoral». Segundo, esclarecer «si la Sala Electoral violó o no la constitución». Tercero, «Si la Sala Constitucional y el resto de los Juzgados de la República no pueden actuar de oficio en esta materia». Y por último, «si la Sala Constitucional considera que lo resultados quedan ratificados, incurriendo en el mismo error de juzgamiento de la Sala Electoral de no contar los votos».

En este sentido, Márquez enfatizó que «vamos a proseguir nuestro trabajos de que se investigue a los rectores del CNE. Esta gente no puede andar por ahí como si nada después de haber violado la ley (…) y ya le solicitamos la fiscal una investigación».

También anunció que aceptará la invitación de la Asamblea Nacional (AN) y hará una propuesta de Ley Orgánica de Proceso Electorales, la Ley del Poder Electoral y la Ley de Partidos Políticos, «que vamos a llevar el miércoles» para asegurarse de que se garantice con el derecho al ejercicio de la política.

Así mismo, Márquez propondrá la «Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional» para liberación de todos los presos políticos detenidos durante las protestas poselectorales.//800Noticias

Cactus24 14-10-2024

