Encuentran un hongo como el de la serie de TV ‘The Last of Us’ que convierte a las arañas en zombis

Se ha encontrado en Escocia un hongo que convierte a sus arañas víctimas en “zombis” (la inspiración para el exitoso programa de televisión The Last of Us).

El hongo Gibellula, un tipo de Cordycipitaceae, se hizo famoso por el videojuego y posterior serie de televisión protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal.

El hongo se come a las arañas desde adentro hacia afuera, dejando el exoesqueleto intacto, antes de estallar para esparcir más esporas y reclamar otro huésped.

El naturalista aficionado Ben Mitchell encontró dos ejemplos de este hongo como parte del Proyecto de Restauración del Hábitat de West Cowal en Argyll y Bute.



El proyecto, gestionado por Argyll Countryside Trust (ACT), tiene como objetivo restaurar la rara selva tropical templada que crece en las penínsulas de Kilfinan y Colintraive.

Ben dijo: “Ha sido fantástico ser parte de este proyecto y he encontrado muchas especies, pero mi favorita sin duda ha sido el hongo Gibellula.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en The Last of Us



“Es parte de un grupo de hongos que son conocidos por convertir a sus víctimas en ‘zombis’, obligándolas a actuar de cierta manera antes de matarlas.



“La gibellula parece hacer que las arañas se muevan hacia la parte inferior de las hojas, antes de pegarlas allí.

“Tal vez sea para que cuando dan fruto, las esporas estén protegidas de la lluvia y puedan caer sobre otras arañas desprevenidas con más facilidad. Es un poco sombrío, pero es parte del extraordinario mundo natural”.

Los expertos dicen que la Gibellula ha sido registrada en Escocia en diez ocasiones durante los últimos 70 años.



“En aquella época, los bosques se vieron gravemente afectados por la lluvia ácida, lo que tuvo un impacto negativo en las especies realmente raras y especiales que encontramos en la selva tropical de Escocia.

“Ahora la lluvia ácida se ha reducido, por lo que es el momento perfecto para volver a mirar, y creo que es justo decir que todos estamos sorprendidos por lo que estamos encontrando.

