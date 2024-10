Adolescente merideño pierde la vida al cruzar el Darién

Un adolescente perdió la vida al salvar la vida de su madre en la travesía del Dairién, y así llegar a Estados Unidos para conseguir «el sueño americano», sin embargo, su plan se vio truncado por un lamentable accidente en la selva panameña.

Relata Heidi Pérez oriunda del estado Mérida, partió hace poco días desde Venezuela para emprender la ruta del Darien y así poder llegar a Estados Unidos, en esa ruta su hijo perdió la vida.

Pérez emprendió viaje junto a sus dos hijos, hembra y varón, menores de edad, durante esta semana entre los vecinos de la comunidad en el municipio Campo Elías del estado Mérida, donde residía la mujer, comentaban el rumor de que tanto Heidi como su hijo «habían perdido la vida pasando el Darién», pero fue hasta este viernes en horas de la mañana que se difundió un video a través de una cuenta informativa de TikTok, donde se observó ella desconsolada contando lo sucedido con su hijo.

«Yo subí la piedra y estaba ahí, nos quedamos, me ayudaron personas, se metieron a ver si lo conseguían y nada. Por favor, tomen conciencia, no permitan ya pasar más niños, ya una persona adulta ya sabe lo que se espera, ya cada quien ya ha vivido su vida, pero una criatura de esa, Dios mío», contó Pérez en medio del llanto, al lado se observaba a su hija también llorando, la adolescente de 15 años de edad.

Diego Pérez, de 17 años, presuntamente quiso salvar a su mamá que iba a ser arrastrada por un río en la selva del Darién. No hay detalles exactos del día de accidente, pero según información extraoficial el cuerpo de Diego ya fue hallado.

«Él no quería que yo me muriera, él dio la vida por mí, él fue mi héroe, es horrible, señores, un llamado de atención, por favor, a todos los presidentes de cada país, ya basta, ya no pasen más gente por aquí, ya, ya. Tomen conciencia, señores, familiares que están afuera del país, no permitan que sus familiares viajen, esto es una locura, nunca pensamos que era así, es de locos», fue parte de lo que dijo Heidi, en el video publicado por la cuenta de TikTok denominada @pedroultreras quien desde hace tiempo publica información desde el Darien, revela La Nación web.

Cactus24 11-10-2024

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al WhatsApp, Telegram y Facebook