Michael Jackson era ‘todavía virgen’ a los 35 años cuando comenzó a salir con Lisa Marie Presley

Las nuevas memorias de Lisa Marie Presley publicadas póstumamente, From Here to the Great Unknown , revelan nuevos e impresionantes conocimientos no solo sobre su propia vida privada, sino también sobre la de Michael Jackson , incluida una afirmación de que el Rey del Pop era virgen a los 35 años cuando ambos comenzaron a salir.



El libro ‘From Here To The Great Unknown’, se lanzó ayer (8 de octubre) y recuerda su estancia en Graceland cuando era niña, su batalla contra la adicción a los opiáceos o la pérdida de su hijo Benjamin entre otras cosas.



Lisa Marie – hija única de Elvis y Priscilla Presley- comenzó a trabajar en el libro antes de su muerte en enero de 2023. Fue su hija Riley Keough, la ya famosa actriz de ‘Daisy Jones & The Six’, la que escuchó grabaciones de su madre contando su historia para completar el tomo.

Una parte del libro habla sobre la relación de Lisa Marie con Michael Jackson, con quien empezó a salir en 1994 y se casó un año después.

Ambos se conocieron cuando eran jóvenes y empezaron a salir cuando Jackson le declaró su amor en Las Vegas, provocando el divorcio de la actriz con su pareja de entonces, Danny Keough.

«Michael me dijo: ‘No sé si te has dado cuenta, pero estoy completamente enamorado de ti. Quiero que nos casemos y que tengas mis hijos’. No dije nada inmediatamente, pero luego le dije: ‘Me siento muy halagada, no puedo ni hablar’. Para entonces, yo también sentía que estaba enamorada de él», dice un extracto de las memorias (vía NME).



Lisa Marie recuerda, entonces, cómo comenzó a salir con Jackson después de una ruptura amistosa con Keough. Ella tenía 25 años y Jackson 35. Marie afirma que Michael, en aquella edad, seguía siendo virgen.

«Me dijo que todavía era virgen. Creo que había besado a Tatum O’Neal, y había tenido algo con Brooke Shields, que no había sido físico aparte de un beso», escribió. «Dijo que Madonna también había intentado enrollarse con él una vez, pero no pasó nada. Yo estaba aterrorizada porque no quería dar el paso equivocado».

La pareja estuvo casada durante dos años y se acabó divorciando en agosto de 1996.

Aunque en un principio se pensó que su muerte había sido causada por un paro cardiaco, la oficina del forense del condado de Los Ángeles confirmó posteriormente que Presley había fallecido a causa de una «secuela de una obstrucción del intestino delgado», es decir, una obstrucción intestinal que restringió el suministro de sangre a su tubo digestivo.

(09-10-2024)

