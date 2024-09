Sebastián Yatra revela que se hizo un arreglo estético

Sebastián Yatra se ha consolidado como uno de los artistas más aclamados, gracias a su éxito musical y a sus polémicas amorosas. Sin embargo, esta vez está en el ojo del huracán tras hablar abiertamente sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado, sorprendiendo a más de un fanático

Yatra debutará en Broadway con el musical Chicago, todo parece indicar que también está disfrutando del amor en paz con la cantante Aitana y está trabajando en música nueva.



Sin embargo, está siendo noticia en las redes sociales y el mundo del entretenimiento porque sorprendió a sus seguidores con una revelación sobre un procedimiento estético que se realizó recientemente. Durante una entrevista con Los40 España, Yatra contó que decidió someterse a un injerto capilar para cuidar su aspecto, un tema que hasta el momento había mantenido en privado, pero del que aseguró que no siente pena ni inseguridad mencionar.

El artista de 29 años, reconocido por su versatilidad tanto en la música como en la actuación, aprovechó su paso por España para compartir detalles sobre esta intervención, la cual se realizó en una clínica de Madrid el año pasado.



“La gente le pone mucho tabú a esas cosas, pero mira, mi papá es calvo, se tiene que decir. Y mi abuelo del lado materno, que es donde viene la calvicie, era calvo. Le llegaba el pelo hasta aquí (señala la mitad de su cabeza)”, comentó Yatra con su característico sentido del humor, mientras explicaba las razones que lo llevaron a tomar esta decisión.



Aunque muchos podrían pensar que la calvicie está lejos de ser un problema para el joven cantante, él mismo reconoció que había notado algunos signos de retroceso en su línea de cabello, especialmente en la parte conocida como ‘las entradas’, así que decidió detenerlo desde ya.

“Yo ya tenía el pelo con la línea de pelo muy alta”, detalló, indicando que eso fue lo que terminó de motivarlo a buscar una solución antes de que la situación se agravara. Afortunadamente, Yatra recibió una recomendación sobre un destacado médico en Madrid, donde finalmente se realizó el injerto capilar.

“Me contaron de un doctor increíble en Madrid y fui el año pasado donde él, estuvimos charlando y tal cosa y me puso pelito por acá”, explicó, señalando con humor la zona tratada en su cabeza.

El procedimiento, según el cantante, no solo fue un éxito, sino que además le ha dado una nueva perspectiva sobre los tratamientos estéticos y también dijo que es algo de lo que no cree que haya que avergonzarse.

“Entonces me toca ir a los tratamientos y las consultas para que me pongan ahí y para que siga el proceso bien. Es un injerto para toda la vida. ¿Quién no se hace un injerto?”, afirmó con tranquilidad, demostrando que no tiene ningún problema en hablar abiertamente sobre el tema y risas.

CACTUS24 (30-09-24)

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al WhatsApp, Telegram y Facebook