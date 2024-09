Serie de terror ‘Chucky’ fue cancelada: ya no tendrá cuarta temporada

Después de tres temporadas aclamadas en ambas cadenas, Chucky no regresará a USA Network o SYFY para la temporada 4.



Creado y presentado por Don Mancini, el programa de televisión sirvió como una continuación de su franquicia de películas de terror Child’s Play , siguiendo al muñeco asesino titular mientras intenta manipular a Jake (Zackary Arthur) para que se convierta en un asesino.



También con los regresos de Fiona Dourif como Nica, Jennifer Tilly como Tiffany , Christine Elise como Kyle, Alex Vincent como Andy Barclay y Billy Boyd como GG, el programa cosechó excelentes críticas en las tres temporadas y fue un éxito de audiencia constante para USA y SYFY.



Casi cinco meses después de que terminara la temporada anterior, Variety ha informado de que USA y SYFY han cancelado Chucky después de tres temporadas. Algunas fuentes informan de que hubo conversaciones con el creador Don Mancini y el estudio, Universal Content Productions, para » una temporada final abreviada o incluso una película de cierre «, aunque estas conversaciones fracasaron. Mancini también emitió un comunicado en el que reaccionaba a la cancelación de Chucky , expresando un sentimiento de estar » desconsolado » por la noticia, al mismo tiempo que estaba » agradecido » por las tres temporadas que tuvieron, y prometiendo que «¡ Chucky volverá! «, ya que » SIEMPRE vuelve «. Vea la declaración completa de Mancini a continuación:

Me rompe el corazón saber que Chucky no volverá para una cuarta temporada, pero estoy muy agradecido por los tres años increíbles que tuvimos. Me gustaría agradecer a UCP/SYFY/Peacock/Eat the Cat, a nuestro increíble elenco y equipo con base en Toronto (los mejores en el negocio) y, por último, a nuestros increíbles fanáticos, un gran abrazo. Su increíble campaña #RenewChucky realmente calentó el frío corazón de Chucky. ¡Chucky regresará! SIEMPRE regresa.

CACTUS24 (29-09-24)

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al WhatsApp, Telegram y Facebook