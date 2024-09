Un ex compañero de celda de Christian Brueckner aseguró que el acusado admitió que secuestró y abusó de Madeleine McCann

El principal sospechoso del secuestro de Madeleine McCann, Christian Brueckner, le confesó a un ex compañero de celda que fue él quién secuestró a una niña de un apartamento portugués durante un robo, según ha oído hoy un tribunal alemán.

El medio británico Daily Mail aseguró que el pedófilo de 47 años le preguntó a Laurentiu Codin, un recluso de la misma prisión con el que compartía celda en 2020, si él también estaba tras las rejas por delitos contra menores.

Codin afirmó que el violador convicto le había rogado que quemara su guarida cuando salió de prisión y le preguntó si “el ADN de un niño se puede extraer de los huesos subterráneos”.

Además aseguró que Brueckner había robado en una zona donde abundaban los hoteles y residían personas adineradas. Durante su búsqueda de dinero, se encontró con una ventana abierta y, aunque no logró encontrar lo que buscaba, se topó con una niña y, en un impulso, decidió llevársela.

Lo más escalofriante es que, dos horas después de tomar a la menor, la situación se tornó crítica: la policía y perros rastreadores comenzaron a abarrotar el área, lo que llevó al hombre a huir rápidamente. Codin también mencionó que el individuo no estaba solo en ese momento; había tenido una discusión con una persona que supuestamente era su pareja.

“Dijo que llevó a la niña a Portugal en su coche, y en el momento en que la policía y los perros estaban en la casa, se marchó y desapareció. Me preguntó si se podía encontrar el ADN de un niño como prueba y le respondí que sí”, comentó.

Esta noticia se da en medio de la aparición hoy de Brueckner ante el Tribunal Regional de Braunschweig, donde está siendo juzgado por delitos sexuales no relacionados.

Cabe recordar que los investigadores alemanes nombraron sensacionalmente a Brueckner como el principal sospechoso del secuestro de la niña británica de tres años Maddie del apartamento de vacaciones de su familia en Praia da Luz, Portugal, en mayo de 2007.

El medio británico dijo que en el testimonio, Codin aseguró que Brueckner le contó cómo había usado una camioneta para abusar de chicas jóvenes cerca de Hanover

“Se habló de una niña, no sé si era verdad lo que dijo o no. Dijo que tenía un autobús y que se la había llevado en él. Dijo que a algunas se las quedó, pero a otras no, pero nunca dijo que las había matado. Hablamos de niñas, no de niños. No todas a la vez, siempre de una en una. Me habló de dos. Dijo que había raptado a una mujer, que había tenido sexo con ella, pero que no la había matado”.

Cuando el juez le preguntó a Cordin qué edad tenía esa víctima, el condenado dijo, “No quiero equivocarme, pero era muy joven, diminuta. Quiero decir joven. Cada vez que estábamos juntos él hablaba de ello porque estaba convencido de que yo era un pedófilo”.

Hay que recordar que Brueckner está cumpliendo una condena de siete años de prisión por la violación en 2005 de la pensionista estadounidense Diana Menkes, de 72 años, en el Algarve, Portugal.

Con información de Infobae.

Cactus24 25-09-24

