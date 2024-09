Glaciar «del fin del mundo» se está derritiendo más rápido de lo esperado

En el fondo de la Tierra se encuentra una enorme cuenca de hielo que tal vez conozcamos como la capa de hielo de la Antártida occidental. Cada día, el océano lame su base, erosionando lentamente los glaciares que bordean su borde. Cuando inevitablemente cedan, el mar comenzará a llenar la cuenca, reclamando el hielo para sí e inundando las costas de todo el mundo.

El glaciar Thwaites es uno de los baluartes que protegen contra el colapso de esta importante capa de hielo , la mayor parte de la cual se encuentra por debajo del nivel del mar y contiene suficiente hielo para elevar el nivel del océano en 3,3 metros , o casi 11 pies.

Ubicación del glaciar Thwaites, que forma un tapón entre la capa de hielo de la Antártida occidental y el mar de Amundsen.



Desafortunadamente, este helado Goliat, del tamaño de Florida, es también uno de los glaciares más inestables y de más rápido derretimiento del mundo . Si bien los glaciólogos sabían que su tasa de pérdida de hielo era terrible, recientemente descubrieron que está expuesto a mucho más agua que se calienta de lo que se creía anteriormente. En un estudio publicado la semana pasada , los científicos que utilizan imágenes satelitales y modelos hidráulicos descubrieron que las corrientes de marea que se calientan están permeando el enorme bloque de hielo a profundidades de hasta 3,7 millas, lo que causa un «derretimiento vigoroso».

“Realmente necesitamos entender cuán rápido está cambiando el hielo, cuán rápido va a cambiar en los próximos 20 a 50 años”, dijo Christine Dow, profesora adjunta de glaciología en la Universidad de Waterloo y una de las autoras del estudio. “Esperábamos que se necesitaran entre cien y quinientos años para perder ese hielo. Una gran preocupación en este momento es si sucede mucho más rápido que eso”.

Una grieta de 30 kilómetros atraviesa el glaciar Pine Island, una parte vulnerable de la capa de hielo de la Antártida

A medida que el cambio climático aumenta cada vez más las temperaturas globales, los glaciares y las capas de hielo en las regiones polares y montañosas inevitablemente se derriten. El agua y el hielo desprendido fluyen hacia los océanos, lo que hace que aumenten. Desde 1880, los niveles globales del mar han subido aproximadamente 23 centímetros , y cualquier aumento repentino podría ser catastrófico para ciudades costeras como Nueva York, Mumbai y Shanghái. Los países de baja altitud como las Islas Marshall y Tuvalu podrían quedar sumergidos por completo.

El glaciar Thwaites, a menudo llamado el “ glaciar del fin del mundo ”, ya representa el 4 por ciento del aumento del nivel del mar del planeta y pierde 50 mil millones de toneladas de hielo al año. Cuando se derrumbe, podría elevar los océanos de todo el mundo en 65 centímetros , o poco más de 2 pies. “No parece mucho, pero si piensas en la cantidad de agua oceánica que tenemos en el mundo, es un volumen enorme”, dijo Dow.

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, descubrió que la pulsación de las mareas, que elevan y bajan el hielo, permite que el agua se deslice más bajo su plataforma y debilita su anclaje al fondo marino. Si bien el mismo equipo observó este fenómeno en el glaciar Petermann en Groenlandia , no se había registrado en la Antártida. Thwaites tiene aproximadamente ocho veces la cantidad de hielo en contacto con el océano que Petermann.

