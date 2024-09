Película de acción real de “Ben 10″ ha sido oficialmente cancelada

Ben 10 podría regresar en formato animado, pero la película live-action está descartada, según revelaciones recientes del productor Steve Richards durante la promoción de su último film, The Killer’s Game. Al ser consultado sobre el proyecto de Warner Bros., que se anunció desde 2011, Richards informó a The Direct que los derechos expiraron y que la película no se llevará a cabo.

El proyecto, originalmente planeado por el productor Joel Silver, fue anunciado con bombo y platillo hace más de una década. Silver desarrollaría el film para Warner Bros., sin embargo, desde el anuncio no hubo avances significativos. Richards aclaró que la asociación con Silver terminó en 2012, lo que dejó el proyecto en el limbo.

“Tengo que admitir que debería actualizar mi IMDb. No. Cuando trabajaba con Joel Silver, teníamos los derechos, y sí, expiraron… Pero debería hacerse, ¿no?”, dijo el productor haciendo referencia a que el proyecto aún aparece entre sus próximos trabajos en su perfil oficial de IMDb.

A pesar de los desafíos con la versión live-action, la franquicia Ben 10 ha explorado este formato en dos ocasiones anteriores. Las películas para televisión Race Against Time (2007) y Alien Swarm (2009) fueron producciones de bajo presupuesto; además de no alcanzar la escala de blockbuster que Warner Bros. pretendía, también fueron vapuleadas por la crítica con calificaciones que no pasaron los 4.5/10 en IMDb.

Mientras la posibilidad de una película live-action se desvanece, la creación de nuevas series animadas de Ben 10 parece más probable. La serie original, que duró cuatro temporadas hasta 2008, dio lugar a tres series sucesivas: Alien Force, Ultimate Alien y Omniverse. La franquicia fue reiniciada en 2016, y esta nueva versión duró hasta 2020.

Richards mencionó que aún cree que una película de Ben 10 debería realizarse debido a su potencial para ser un gran éxito en taquilla. Sin embargo, actualmente no hay indicios de que Warner Bros. esté enfocándose en este proyecto.

Cactus24 16-09-24

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook