Captan a Jennifer Lopez y Ben Affleck, juntos por primera vez tras confirmarse su divorcio

La tensione è tangibile tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, freschi di divorzio, durante il primo avvistamento pubblico che li ritrae insieme da quando la popstar ha firmato i documenti per porre fine al matrimonio con l'attore. I due si sono incontrati ieri, sabato 14 settembre 2024, al Beverly Hills Hotel, dove erano presenti anche alcuni dei figli di JLo, che condivide con l'ex marito Marc Anthony, e di Ben, avuti dal precedente matrimonio con Jennifer Garner. Nel corso delle ultime settimane se ne sono dette tante sulle divergenze ormai incontrastabili dell'ex coppia, anche se secondo le ultime rivelazioni a "Page Six" da parte di insider sembra i che i due, ieri, si siano anche "baciati e tenuti per mano". Un segno di pace? Non lo sappiamo. Come non conosciamo nemmeno i motivi dell'incontro degli ex sposi, che fecero sognare il mondo intero quando si ritrovarono dopo essersi già detti addio una prima volta nei primi anni 2000. L'ultimo addio è avvenuto poco prima del loro secondo anniversario di nozze, anche se le voci riguardo la separazione si rincorrevano ormai da mesi, e pare che ora i due siano ufficialmente pronti per andare avanti, ognuno per la propria strada. La casa dei sogni che condividevano a Beverly Hills, trovata dopo un'assidua ricerca durata circa due anni, sarebbe ormai in vendita, e pare che JLo ne abbia già adocchiata un'altra nelle vicinanze.