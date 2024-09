Muere el fisicoculturista Illia Golem ‘El mutante’ a los 36 años

El mundo del culturismo ha perdido a otro miembro. Illia Golem, conocido como ‘The Mutant’, ha fallecido a los 36 años por causas que todavía se desconocen, aunque todo parece indicar que sus hábitos han podido resultar letales.

Pese a no ser profesional, era una de las figuras con más seguidores por su increíble estado físico: el checo llegó a pesar 165 kilos debido a la descomunal cantidad de calorías diarias que consumía.

Las primeras hipótesis le sitúan como una nueva víctima de las muchas sustancias que los deportistas de especialidad deben consumir, como por ejemplo anabolizantes, esteroides o el tristemente famoso synthol, una especie de aceite inyectable que muchos culturistas se inyectan en diferentes zonas del cuerpo para hacer que el volumen de sus músculos crezca de manera artificial.

De hecho, Golem ya había admitido en el pasado que su forma de vivir no era saludable y que, por supuesto, no era algo recomendable. No obstante, no dejó de consumir enormes cantidades de calorías diarias, llegando a sobrepasar las 16.000 y, en un alto porcentaje, con una cifra de proteínas que, en dosis elevadas, tiene consecuencias negativas para órganos como el hígado.

108 piezas de sushi diarias

‘Men’s Health’ llegó a publicar que el culturista comsumía 108 piezas diarias de sushi de una sola sentada, así como 2,5 kilogramos de carne de vacuno. Por eso, en su momento Illia Golem fue catalogado como el culturista «más monstruoso del mundo»… y resulta fácil saber por qué.



Se jactaba del consumo de esteroides

Illia Golem basaba su contenido en redes en torno a su vida de culturista. Además de mostrar su increíble fuerza cargando muchísimo peso en los ejercicios que realizaba durante los entrenamientos, hablaba abiertamente del consumo de esteroides y otras sustancias, jactándose en que lo hacía en cantidades altísimas que llevan al cuerpo al extremo y con un alto riesgo de problemas de salud.

Golem se une así a las ya conocidas pérdidas recientes de otros culturistas como Cintia Goldani, Antonio Leso Bras de Souza o Matheus Pavlak.

