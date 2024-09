Gloria Benavides, La Cuatro de Sábado Gigante revela que fue doloroso despedirse de su personaje

Gloria Benavides fue uno de los rostros más populares y queridos del programa Sábado gigante. La comediante chilena se ganó el cariño del público con su divertido personaje de ‘La Cuatro’, el cual interpretó durante muchos años en el extinto show de Univision que condujo Don Francisco.

En una reciente entrevista para CNN Chile, Benavides habló de cómo vivió el fin de Sábado gigante –»fue como si se me hubiera abierto el piso, como que caí en una tristeza profunda»– y reveló detalles de su vida actual, donde sus 9 nietos tienen un gran protagonismo. «Estoy pasando por un excelente momento de mi vida con tiempo para hacer todo lo que quiero», aseveró.

La comediante chilena reconoció que para ella el final de Sábado gigante en 2015 «fue como si se me hubiera abierto el piso, como que caí en una tristeza profunda». «Porque yo tenía un equipo de gente que trabajábamos juntos tantos años, como 60 personas que trabajaban, quedaron 60 hogares sin trabajo. Cuando nos íbamos despidiendo por una alfombra roja íbamos hacia un bus que decía ‘hasta siempre’ y habíamos prometido que nadie iba a llorar para que no fuera un programa de lágrimas. La gente gritaba ‘no te vayas Cuatro’, ‘Cuatro te queremos’ y toda la gente llorando, me estiraban los brazos y yo tragando fuerte. Cuando ya iba llegando al bus ya no pude más, me acuerdo y me da mucha pena», se sinceró.

Benavides señaló que «no ganaba un gran sueldo», a pesar de su éxito. «No tenía sueldo de estrella. A mí me contrató Univision y entonces tenía un rol como puede tener un oficinista. En Estados Unidos la gente paga por aparecer en pantalla. Yo acepté los términos de Univision y una vez pedí un aumento y me dijeron ‘la puerta es muy ancha y cuando se cierra es muy difícil volver a entrar'». Lo que le pagaban, sin embargo, le facilitaba la vida. «La Cuatro a mí me dio la posibilidad de comprar mi casa, pagar los créditos hipotecarios, pagar universidad…».

La comediante nunca más volvió a interpretar a La Cuatro. «Fue demasiado fuerte la experiencia de la despedida, fue muy violento, entonces mandé a arreglar la peluca donde la mandaba siempre con todos sus aceites y sus cosas, porque era pelo humano, y ahí está guardada tal cual con su moño, y nunca más la hice».

A sus 76 años, Benavides continúa trabajando en su Chile natal mientras disfruta de su hermosa familia. «Estoy pasando por un excelente momento de mi vida con tiempo para hacer todo lo que quiero», contó. «Si me llama mi nieto y me dice ‘Lita, ¿tienes tiempo para un café?’ Por supuesto, aunque tenga algo que hacer». La comediante tiene 9 nietos. «Tengo de 32, 29, 2 de 25, 1 de 21 y después vienen 1 de 11, después de 9, de 6 y de 4. Es maravilloso porque son tan lindos».

CACTUS24 (11-09-24)

