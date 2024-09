Maduro sobre debate de Kamala y Trump: “Si no me hubieran robado el avión en República Dominicana me fuera para allá” (+Video)

El presidente Nicolás Maduro, expresó este martes que si el gobierno de Estados Unidos en alianza con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, no le hubiesen robado el avión, acudiría a Filadelfia para presenciar el primer debate presidencial a realizarse esta noche entre Donald Trump y Kamala Harris.

“Estoy muy pendiente del debate esta noche, casi que me voy para allá, si no me hubieran robado el avión en República Dominicana me fuera para allá. Me dejaron sin avión (…) Así que no puedo ir al debate, lo lamento”, así lo manifestó el jefe de Estado venezolano durante plenaria con el Consejo Federal de Gobierno.

Seguidamente, el presidente Nicolás Maduro catalogó a su homólogo de República Dominicana como un “bandido, un ladrón”, por apropiarse del avión venezolano junto al gobierno estadounidense.

“El pueblo de República Dominicana le pasará su cuenta en su momento. No me ponga carita de yo no fui, yo hablé bastante con él, bastantes veces que hablamos, bastante cara a cara”.

Municipalizar la política en Consejo Federal de Gobierno

En otro punto, Maduro, desde la plenaria del Consejo Federal de Gobierno, instó a todas las autoridades nacionales, estadales y municipales presentes a fortalecer la municipalización de la política, a fin de lograr que “la política se haga con P grande, de Patria, de Pueblo“.

De esa manera, el mandatario se refirió a la necesidad de llegar “a donde tenga que llegar, a atender y escuchar a quien lo necesite”. Al igual que aseguró en este encuentro “va vislumbrando este cuatrimestre en pleno desarrollo, aspectos buenos que se deben potenciar”.

Igualmente, el jefe de Estado aseveró que “la mejoría económica del país es apostar a un ganar – ganar“. También a la importancia que tiene el esfuerzo económico con todos los actores económicos. Por lo que orientó una articulación con el sector, emprendedor, industrial y comercial.

Respetar los circuitos económicos

“Articularse con el capital mediano y el capital grande, respetar los circuitos económicos que en cada estado y región se desarrollan, se activan, se reactivan”, dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desde el Consejo Federal de Gobierno donde estuvo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ministros y vicepresidentes sectoriales del Gobierno nacional.

Se refirió también al sufrimiento que ha pasado la nación suramericana producto de las 930 sanciones. “Hay que verle la cara a que a un país le quiten el 99 % de sus ingresos, y levantar la frente y decir: ‘No nos rendimos, vamos a articular una estrategia”./VN.

Cactus24 (10-09-2024)

