Andrew Garfield asegura que no estará en Spider-Man 4

Andrew Garfield, la estrella de The Amazing Spider-Man, ha negado que vaya a regresar para Spider-Man 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

En una reciente charla con IndieWire, Garfield comentó que no regresará como Spider-Man a pesar de que volvió para Spider-Man: No Way Home junto a Tobey Maguire y Tom Holland.

Pero esto por supuesto no quiere decir nada, ya que sabemos que Garfield sabe cómo ocultar este tipo de cosas. Cabe recordar que el actor le mintió a prácticamente todo el mundo sobre su regreso a No Way Home, por lo que podría estar haciéndolo de nuevo.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente Spider-Man 4, pero se espera que Marvel lance en algún momento esta película que según el propio Tom Holland, «los mejores en el negocio» están trabajando en una historia.

Cactus24 (09-09-2024)

