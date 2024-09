 Alison Brie será Evil-Lyn en la versión real de «He-Man»

Masters of the Universe, la nueva película de He-Man de acción real cuenta con Nicholas Galitzine como el príncipe Adam, Camila Mendes como Teela y ahora, THR ha confirmado que la actriz Alison Brie será Evil-Lyn. ¡Un gran fichaje!

Alison Brie se hizo famosa gracias a interpretar a Annie Edison en la serie Community y también ha participado en GLOW, The Disaster Artist, Horse Girl y ha prestado a su voz a Diane Nguyen en BoJack Horseman. Así que será muy interesante comprobar cómo será su versión de Evil-Lyn.

En He-Man de acción real no podía faltar Evil-Lyn, ya que es uno de los personajes más emblemáticos del universo de Masters of the Universe. Desde su primera aparición en los años 80, Evil-Lyn se ha destacado por su inteligencia, astucia y ambición, cualidades que la diferencian de otros esbirros de Skeletor, ya que no solo sigue ciegamente las órdenes del villano, sino que tiene sus propios intereses y, en ocasiones, traiciona a su líder para alcanzar sus fines personales.

Esta dualidad en su carácter la hace una figura intrigante dentro del elenco de villanos.

A menudo, mientras Skeletor se enfoca en destruir a He-Man y conquistar el reino de Eternia, Evil-Lyn está un paso más allá, buscando maneras de aumentar su propio poder y liberarse de la sombra de su maestro.

Su apariencia física es inmediatamente reconocible: con un traje que mezcla colores oscuros y morados, así como un casco puntiagudo que complementa su aspecto de hechicera imponente. Alison Brie seguro que estará imponente en la película He-Man de acción real.

¿De qué tratará la película?

La nueva película Masters of the Universe presentará una versión renovada de la historia clásica. Uno de los cambios más importantes de He-man de acción es que la trama gira en torno a que el Príncipe Adam no crecerá en Eternia, sino en la Tierra, lo que añade una dimensión diferente al personaje.

En lugar de ser criado como un príncipe en su planeta natal, Adam pasará casi dos décadas en la Tierra, separado de su espada mágica y sin recuerdos de su pasado como el héroe legendario.

A lo largo de esos años, Adam llevará una vida normal sin conocer su verdadera identidad. Sin embargo, todo cambia cuando redescubre su conexión con Eternia, su planeta de origen, y se entera de que Skeletor, el villano principal de la saga, amenaza con destruir su mundo. Esto lo obliga a reclamar nuevamente su destino como He-Man y a enfrentarse a los peligros para salvar a Eternia.

Este enfoque nuevo le da al personaje una experiencia más terrenal y humana, mostrándolo como alguien que debe reconciliarse con su legado mientras asume la responsabilidad de proteger su verdadero hogar.

La cinta llegará a los cines el próximo 5 de junio de 2026.

Cactus24 (07-09-2024)

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al WhatsApp, Telegram y Facebook