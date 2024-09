Nicky Jam habló sobre su problema con el alcohol

Cuando está a punto de lanzar su próximo álbum «Insomnio», Nicky Jam ha abierto su corazón al revelar en una entrevista con Jay Shetty que durante el último año ha estado lidiando con problemas con el alcohol. Y precisamente esto le llevó a anunciar su retiro el pasado mes de octubre. Algo que él mismo ha confirmado que no pasará próximamente.

«Estoy pagando muchas cosas que me sucedieron y muchas cosas que he hecho en el pasado», dijo en el podcast de Jay Shetty, reconociendo que pese a todas las cosas buenas que hace, tiene momentos malos.



«Voy a ser muy honesto contigo. Nunca me he abierto en este tipo de shows sobre esto… He estado pasando por problemas de alcoholismo en el último año», confesó Nicky Jam, que recordamos que tuvo problemas de adicciones en el pasado.



Nicky Jam explicó que no se considera un alcohólico en el sentido estricto, ya que no bebe todos los días, pero reconoce que puede pasar varios días seguidos consumiendo alcohol en exceso. Además, confesó que ha recurrido a la marihuana para controlar la ansiedad causada por dejar de beber, una medida que, según él, le ha ayudado a sentirse mejor.

Aclaró que, aunque la marihuana no representa un problema para él, otras sustancias en el pasado, como la cocaína y el percocet, sí lo fueron.

En esta conversación, Nicky Jam también abordó cómo las expectativas sociales afectan a los hombres cuando se trata de hablar sobre problemas de salud mental. «Muchos hombres atraviesan por problemas de salud mental y no hablan de ello. Les da miedo porque un hombre siempre tiene que mantener una compostura y evitar las reacciones emocionales. Pero no es así, a veces tengo ansiedad, ataques de pánico, me pongo nervioso, tiemblo. Y pienso en muchas cosas porque soy un ser humano».

CACTUS24 (06-09-24)

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al WhatsApp, Telegram y Facebook