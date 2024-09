José Haro contradice a Fiscal Saab: «No está planteado que Edmundo comparezca»

José Haro, abogado del excandidato presidencial Edmundo González, se pronunció este jueves para aclarar que su defendido no tiene previsto comparecer ante el Ministerio Público, desmintiendo así lo dicho por el Fiscal general, Tarek William Saab, quien había mencionado en una rueda de prensa que el defensor habría asesorado al opositor para que hiciera acto de presencia en la sede judicial.

El letrado lamentó las declaraciones de Saab y afirmó que su reunión con él buscaba explicar el contenido del documento que González había enviado a la Fiscalía para exponer los motivos por los que no acudió a las tres situaciones realizadas por el organismo.

«No se extrañen que pongan en mi boca palabras que no he dicho, lamento que haya sido así. Yo de buena fe acudí al Ministerio Público, precisamente tratando de abogar por los derechos de Edmundo González Urrutia, de la señora Mercedes de Urrutia y en general para que existan garantías para que pueda comparecer», dijo.

Haro señaló que lo dicho por el Fiscal deja en evidencia que no existen garantías para que su representado acuda a la Fiscalía, por lo que descartó que el excandidato pueda considerar esa posibilidad. «Si él (Edmundo) decidiera comparecer en el futuro, lo cual no está planteado porque no hay garantías, lo hará debidamente asistido por mi persona, pero no está planteado», agregó.

Destacó que las declaraciones de Saab «en lugar de crear confianza y garantías, lo que hizo fue atribuirle más delitos», situación que, explicó, deja clara las intenciones del Ministerio Público de condenarlo, haciendo a un lado la presunción de la inocencia, contemplada en el artículo 49. «Qué podemos esperar nosotros, que cualquier comparecencia sea para declararlo culpable», dijo.

En horas de la tarde, Saab señaló que “Edmundo quería ir al TSJ, pero otras personas le dijeron que no”.

«José Vicente Haro confirmó que él asesoró a Edmundo para que viniera al Ministerio Público, pero personas ajenas lo presionaron para que no viniera», agregó.

El fiscal Tarek William Saab ratificó la citación y orden de aprehensión en curso al máximo representante opositor, Edmundo González Urrutia. «(Su abogado) dijo que iba a hacer las debidas diligencias para convencerlo a que compareciera, vamos a ver si esta vez, señor Haro, a usted le hacen caso»./VF.

Cactus24 (05-09-24)

