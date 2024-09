Pepe Aguilar revela que pagó la boda de su hija con Christian Nodal: “no me quedó de otra”

Durante una entrevista con Los 40 Colombia, Pepe Aguilar dio a conocer que pagó el matrimonio de su hija Ángela Aguilar con Christian Nodal.

«(¿Su merced pagó el matrimonio?) Es que no te queda de otra. Yo no quería. Pues sí, me chingué. ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo? Ni madres”, dijo entre risas, la entrevistadora precisó que culturalmente en México los padres de las novias suelen asumir dicho gasto.

¿CHRISTIAN NODAL ES TACAÑO?

Luego de esta respuesta, la conductora calificó a Nodal de “tacaño”, comentario que descartó rápidamente Pepe Aguilar.

“No es tacaño”, dijo con más seriedad.

Por otro lado, al ser consultado sobre cuánto costó la boda, dijo: “no me recuerdes esas cosas, porque te voy a pedir tequila”.

La boda se llevó a cabo en julio de este año, poco después de iniciar su relación, la cual fue cuestionada por muchos fanáticos, ya que inició días después de terminar con la rapera argentina Cazzu.

CACTUS24 04-09-24

