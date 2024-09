Hombre desaparecido durante 30 años reaparece con la misma ropa que tenía y sin idea de qué le pasó

Vasile Gorgos tenía 63 años cuando abandonó su hogar en el este de Rumania para emprender un breve viaje de negocios.

Como ganadero y comerciante, Vasile solía hacer este tipo de excursiones y, esta vez, había comprado el billete de tren con antelación.

La diferencia aquí fue que ese fatídico día de 1991, no regresó a casa .

Sabiendo que debía regresar ese mismo día, su familia llamó inmediatamente a la policía, que inició una operación de búsqueda.

Pero después de que los días se convirtieron en semanas, luego meses, luego años, sin ver ni señales de Vasile, sus seres queridos se vieron obligados a asumir lo peor.

Sin pistas ni rastros que seguir, sospecharon de un crimen, pero un sinfín de preguntas quedaron sin respuesta.



Pero entonces, el 29 de agosto de 2021, tres décadas después de la desaparición de Vasile, su familia se enfrentó al giro definitivo de la trama.

Un automóvil se detuvo frente a su casa, la misma que habían tenido durante los últimos 30 años, y de él salió un anciano que parecía confundido.

Ese hombre no era otro que Vasile, de 93 años, que vestía la misma ropa que llevaba hacía tantos años. En su bolsillo incluso estaba el mismo billete de tren con el que debía viajar.



Supuestamente el coche se marchó antes de que alguien tuviera oportunidad de interrogar al conductor, pero cuando se le preguntó dónde había estado, un desconcertado Vasile respondió que había estado «en casa», informa Medium .

Posteriormente fue sometido a un examen médico exhaustivo pero los médicos concluyeron que su salud era notablemente buena.

Es cierto que tenía algunos problemas neurológicos, pero no eran nada inusual en un hombre de la edad de Vasile, como señala el podcast Gone, But Never Forgotten .

De hecho, el recuerdo que este hombre de 93 años tenía de su hogar, su familia y su vida hace 30 años era casi perfecto.

El problema era que las últimas tres décadas eran un agujero negro en su mente: no podía recordar nada de lo que le había sucedido.

Vasile se reencontró con su hijo y su hija 30 años después de su desaparición (Stirile ETV)

Esto dejó a sus seres queridos con, posiblemente, aún más preguntas que antes y, por supuesto, una vez que la historia llegó a los titulares, numerosas teorías sobre su paradero pronto inundaron las redes sociales.



La primera teoría, según Gone, But Never Forgotten , fue que Vasile simplemente había decidido “abandonar su vida y su familia”, posiblemente después de haber tenido una amante con la que se había escapado.

En este caso, es posible que “quisiera hacer las paces con su antigua familia antes de fallecer”.

Y, sin embargo, ¿cómo puedes enmendar un error cuando no ofreces ninguna explicación sobre dónde has estado o qué has estado haciendo?

Otra teoría es que pudo haber sido abandonado por la persona con la que se escapó, quien, aceptando que estaba envejeciendo y no queriendo cuidarlo, simplemente lo devolvió con su familia.

Una tercera teoría, que explicaría cómo conservó su ropa, es que había pasado los últimos 30 años en la cárcel pero no había querido admitirlo ante su familia.

Y, por supuesto, también abundan teorías aún más extravagantes, como que era un espía al que le “borraron” la memoria al terminar su servicio o que fue abducido por extraterrestres.

Al final, ni nosotros ni la familia de Vasile podremos saber nunca la verdad de lo que le ocurrió. Pero al menos este es el caso de una persona desaparecida que tiene un final feliz, aunque con sus defectos.

CACTUS24 (02-09-24)

