Murió Javier Acosta, el joven colombiano que se sometió a una eutanasia

Este viernes se conoció el fallecimiento de Javier Acosta, el joven colombiano que se sometió a una eutanasia luego de lidiar con una osteomielitis.

Tenía 36 años, era hincha de Millonarios y simpatizante de Boca. Estuvo acompañado hasta sus últimos momentos por su familia y seres queridos. Una multitud lo despidió afuera de la clínica.

Falleció alrededor de las 12 del mediodía, confirmaron sus allegados.

Acosta sufrió por años una enfermedad conocida como osteomielitis, la cual se contagió en una pileta en la ciudad de Melgar. Se trata de una infección que se puede extender hasta los huesos al viajar a través del torrente sanguíneo o al extenderse desde el tejido cercano, generando mucho dolor a quien la padece.

Además, a esto se le había sumado que Javiwr tenía cáncer en la sangre. “No hay tratamiento que valga. Además, me salió un ganglio interno en la cabeza. La infección ya me llegó a la cabeza, lo que no me permitiría hablar”, dijo Javier en un video que hizo antes para explicar por qué había decidido someterse a la eutanasia.

Desde 2015 —año en el que se reglamentó la eutanasia y comenzó el registro de los procedimientos— y hasta el 31 de diciembre de 2023, se han realizado 692 procedimientos de muerte médicamente asistida a través de la eutanasia en Colombia, según cifras oficiales.

CACTUS24 (31-08-24)

