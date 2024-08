Constanza Cipriani, esposa del abogado Perkins Rocha afirmó que a través de un mensaje de texto fue informada de que el asesor de comando Con Venezuela, abogado Perkins Rocha, fue imputado por cinco delitos graves.

Los delitos son:

Asociación para delinquir

Incitación al odio

Terrorismo

Traición a la Patria

Conspiración

«Esta madrugada a las 3 am por mensaje de texto fui informada que mi esposo @perkinsrocha había sido presentado en audiencia con asistencia de defensor público, negándosele su derecho a la defensa privada. Le han imputado 5 cargos: Terrorismo, Traición a la patria, Conspiración, Asociación para delinquir, Instigación al odio. Le han dictado privativa de libertad. Sitio de reclusión: Sede Sebin del Helicoide. Aún no he tenido ningún tipo de contacto con el, no lo he visto y ni hemos hablado», escribió.

CACTUS24 29-08-24

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al WhatsApp, Telegram y Facebook