Demi Moore sintió que ‘ya no pertenecía’ a Hollywood después de cumplir 40 años

La actriz de 61 años se retiró del mundo del cine a finales de los 90 para centrarse en la crianza de sus tres hijas con su exmarido, Bruce Willis, y ahora ha revelado que se sintió fuera de lugar cuando regresó a la industria – especialmente cuando su aparición en bikini en la película ‘Los ángeles de Charlie: A todo gas’, de 2003, provocó una gran «conversación».

En una conversación con Michelle Yeoh para la revista Interview, Demi explicó: «Hice ‘Los ángeles de Charlie’, y hubo mucha conversación en torno a esta escena en bikini, y todo fue muy exagerado, se habló mucho de mi aspecto. Y entonces descubrí que no parecía haber un lugar para mí. No sentía que no perteneciera. Más bien tenía la sensación de que no tenía 20 años, ni 30, pero aún no era lo que ellos consideraban una madre… Me preguntaba: ¿Dónde encajo? ¿Dónde encajo? Fue una época en la que me sentí, no muerta, sino plana».

Yeoh, de 62 años, respondió diciendo: «Hollywood es cruel con las mujeres de esa edad, donde ya no encuentras los guiones o los personajes que resuenan contigo. O eres la madre o eres lo suficientemente mayor como para no ser sexy a sus ojos. ¿Por qué no puede ser sexy una mujer de 45, 50 o 60 años? Pero toda esa percepción está cambiando mucho porque la gente como tú y como yo no se queda de brazos cruzados».

Demi, por su parte, añadió: «No. Y no sé si lo he hecho alguna vez cuando me he topado con algo que no entiendo que exista como limitación… No tenemos que luchar contra eso, sólo tenemos que creer que otra cosa es posible».

