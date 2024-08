Maduro anuncia megaelecciones para el 2025

El presidente Nicolás Maduro anunció este lunes la realización de megaelecciones de diputados a la Asamblea Nacional (AN), gobernadores, legisladores a los consejos legislativos, alcaldes y concejales, para el 2025.

En el 2025, lo que viene es la mamá de las elecciones (…) porque se tiene que elegir la Asamblea Nacional, diputados y diputadas, los 23 gobernadores por estado, las 335 alcaldías, los 23 consejos legislativos y los 335 concejos municipales», señaló el mandatario, durante la XI Cumbre del Alba-TCP.

El gobernante se refirió a lo declarado por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, sobre las personas u organizaciones políticas que aspiren participar en elecciones parlamentarias o regionales, quienes «deben acatar la sentencia del TSJ».

Como jefe de Estado lo digo, como líder de la revolución lo digo, como hombre de a pie lo digo también, como ciudadano ejerciendo derechos lo digo: aquellos que no reconocen el Poder Electoral, que no reconocen el Poder Judicial, que no reconocen los poderes del Estado, que no respetan el derecho a la paz, aquellos que en definitiva no reconocen el poder de esta Constitución, sencillamente no podrán participar en procesos electorales que vengan, ni en el 2025 ni en el conchinchino», expresó Maduro.//Versión Final

