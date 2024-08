Diosdado Cabello afirma que rector Juan Carlos Delpino huyó hacia Estados Unidos

Este lunes, 26 de agosto, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, afirmó que detrás de la operación de los falsos positivos está el imperialismo.

Durante la rueda de prensa del PSUV, indicó que el rector Juan Carlos Delpino forma parte del plan contra Venezuela, por eso salió huyendo a Panamá y su ruta final es los Estados Unidos.

“Es un plan para atacar a Venezuela, era la última esperanza (…) Juan Carlos Delpino, la esperanza blanca, la esperanza de los adecos, la esperanza de (Henry) Ramos Allup, ¿Sabes algo de eso Ramos Allup? Aquí no hay nada oculto en esta vida”, expresó.

Asimismo, hizo referencia al comunicado y apuntó que Delpino terminó igual que Cristopher Figuera, diciendo que no tenía nada, “que no tenía nada que avalara los resultados, claro él no trabajó ese día, lo bueno es que tampoco dijo que tenía pruebas que avalaran el fraude, porque no tiene nada, él no estaba ahí”, reseñó el portal Con el mazo dando.

