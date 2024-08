Bomberos controlan incendio en la refinería más grande de Argentina

Tras varias horas de trabajo arduo, los bomberos, la prefectura y otras fuerzas de seguridad lograron extinguir un impresionante incendio en la refinería que YPF tiene en Ensenada, la más grande de Argentina. Las llamas y las columnas de humo asustaron a los vecinos no solo de esa localidad sino a los de La Plata y Berisso. El humo negro se veía a kilómetros de distancia.

“Lo que se quemó es petróleo crudo”, afirmó el secretario de Seguridad de la Municipalidad, Martín Slobodian, en diálogo con TN. Para controlarlo, las dotaciones arrojaron vapor de agua. El fuego, que arrancó a media tarde, recién fue apagado pasadas las 19.

Según informa La Nación, en el evento No hubo heridos ni evacuados.

Slobodian detalló que era el petróleo crudo que entraba a la destilería para ser procesado. “Se rompió el caño que trae el crudo a la destilería. Es un oleoducto. Eso es lo que se rompió y se prendió fuego. Se cerró la canilla para que no salga crudo y se pueda controlar mejor”, explicó.

Dichos caños, continuó, se encuentran sobre “unas trincheras que son una especie de zanja de hormigón” que controlan la situación. “No se desparrama por todos lados, sino que queda contenido en estas zanjas para poder, ante cualquier emergencia como esta, a trabajar mejor”, sumó.

El gerente de Asuntos Externos de la refinería, Rodolfo Chávez, aseguró que se debió a “una pérdida en una línea”, pero que debido a la escala del incendio no se puede saber con precisión. “Estuvimos abocados al control del fuego. Las imágenes son contundentes, no puedo agregar nada más”, comentó. También aseguró que la refinería no dejó de funcionar en ningún momento, sino que solo se paró la línea. “Tenemos stock de producto. Ya estamos trabajando para saber qué pasó y que no se repita”.

Cactus24 22-08-24

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook