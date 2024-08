Migbelis Castellanos anuncia que está embarazada

La presentadora y exreina venezolana Migbelis Castellanos y su novio, el empresario neoyorquino Jason Unanue, anunciaron que serán padres y esperaron hasta que llegara a los tres meses de embarazo para dar a conocer esta noticia.

Migbelis contó que su compañera Karina Banda empezó a notar los cambios:“Me dijo: ‘Perdón, pero te iba a decir esto desde hace días, tú has estado muy rara, te la pasas durmiendo y yo ayer noté que las bubis [los senos] las tienes más grandes que nunca, ¿estás segura de que no estas embarazada?’”, cuenta Castellanos, quien mantenía su estado en secreto para dar la buena noticia a sus compañeras en vivo en el programa de este viernes. “(Yo le dije:) ‘Ay no pues no creo, ya vi mi periodo, me haré una prueba, pero es que no estoy haciendo dieta’”.

Claro que Banda, -quien está en tratamiento para convertirse en mamá junto a su esposo Carlos Ponce- no se creyó mucho esa respuesta. “Seguro es que estás embarazada y nos vas a anunciar muy pronto que es una niña”, cuenta la venezolana que le respondió su amiga. “¡Esa Karina! Por poco me mata los planes” dijo.

“Estoy feliz de que me voy a liberar, porque ya me di cuenta de que no puedo guardar un secreto. No quería que nadie lo supiera, no por algo malo, (sino) por la seguridad del embarazo, pero también quería tener la oportunidad de que no se filtrara en otro medio”, acota Castellanos. “Quería tener la oportunidad de contarlo a la gente que ha seguido mi carrera y segundo hacerlo como con mis palabras en Desiguales”.

Por eso, junto al productor del programa Carlos Mesber, la rubia planeó dar el anuncio en el show a sus compañeras de set Adamari López, la doctora Nancy Álvarez, Amara La Negra y Banda, además de compartirlo con People en Español. “Ellas se enteran hoy”, confiesa emocionada Castellanos, cuyos planes no pasaba por convertirse en madre en este momento. “La verdad, no siento que teníamos planificado tener un bebé este año, pero tampoco te voy a decir que lo estábamos evitando”.

La realidad es que la pareja llevaba hablando de un futuro en familia prácticamente desde que se conocieron hace un año y medio en un evento privado en Nueva York. “Yo sabía que él era the one (el indicado); cuando vi a ese muchacho de espalda, con cabello rizado, vestido de saco y corbata y con una cerveza en la mano, me pareció lo más sexy del mundo. Aunque un día se lo compartí a Rodner Figueroa y me dijo que le parecía lo más naco”, recuerda la ex Miss Venezuela risueña. “Pregunté quién era el muchacho de rizos y gracias a preguntar por los rizos, ahora es el padre de mi hijo”.

CACTUS24 17-08-24

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa

para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al WhatsApp, Telegram y Facebook