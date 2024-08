Reapareció la madre biológica de Simone Biles

Si no lo sabías, Simone Biles fue adoptada por sus abuelos , Ron y Nellie, cuando tenía solo 6 años después de que ella y sus hermanos fueran colocados en hogares de acogida debido al abuso de sustancias de su madre biológica Shannon Biles.



La hermana de Simone, Adria, también fue adoptada por Ron y Nellie, mientras que sus otros hermanos, Ashley y Tevin, fueron adoptados por la hermana de Ron, Harriet.



El reciente documental de Simone , Simone Biles Rising , habla de cómo su madre biológica fue encarcelada repetidamente durante la tumultuosa infancia de la gimnasta. Simone deja en claro en el documental que tiene una relación muy estrecha con sus abuelos, a quienes llama mamá y papá.

Shanon ha concedido varias entrevistas a lo largo de los años en las que habla de su tensa relación con sus hijos. Anteriormente reveló que no vio a sus hijos durante seis años después de que Nellie y Ron los adoptaran.



“Cuando firmamos los papeles [de adopción], fue como si mi padre me hubiera puesto un interruptor: no me comunicaba, no me llamaba y no me visitaba. Así fue al principio”, le dijo al Daily Mail . “Fue difícil renunciar a mis hijos, pero tuve que hacer lo que tenía que hacer, no podía cuidarlos. Seguía consumiendo y él no quería que entrara y saliera de sus vidas cuando no estaba bien”.

Madre biológica: Shanon Biles, de 44 años

Ahora, Shanon ha hablado nuevamente con el Daily Mail esta semana.

«Cuando ella esté lista, lo estará. Y yo estoy aquí», dijo Shanon sobre Simone. «Quiero que ella pueda venir a mí y decirme: ‘Está bien, vamos a hablar. Hay algunas cosas que quiero saber'».

«Quiero hacerle saber que la amo, estoy muy orgullosa de ella», agregó.

Shanon continuó señalando que, si bien tiene acceso al número de teléfono celular de Simone, no se comunicará con ella primero, sino que recibirá actualizaciones sobre la gimnasta a través de su padre. «Quiero que ella se comunique conmigo», dijo. «Ahora tiene 27 años, está casada… solo tengo que esperarla».

Según el New York Post , Shanon también dijo que le gustaría pedirle perdón a Simone.

«Me gustaría hacer las paces con Simone personalmente. Sólo estoy esperando por ella y Adria», supuestamente dijo Shanon .

“Simplemente le pediría que me perdone. ¿Podemos seguir adelante? No me juzgue por mi pasado. Sigamos adelante”, añadió.

CACTUS24 (15-08-24)

