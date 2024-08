Dio a luz en pleno cine y le dieron un inesperado regalo a su bebé

La semana pasada llegó a un cine galés una nueva película taquillera, pero no se trataba de Deadpool ni de Wolverine, ni del último estreno multimillonario de Hollywood. En cambio, nació una preciosa niña en el vestíbulo del cine.

Sarah Vincent, embarazada de 39 semanas y con fecha prevista de parto para el 13 de agosto, visitó Cineworld en Newport Spytty Park el miércoles 7 de agosto con su hijo de tres años, Liam, y sus padres, James y Helen Vincent, para ver una nueva proyección de la película animada Sing 2. A los veinte minutos de la proyección, Sarah empezó a sentir algunas molestias, por lo que fue al baño.

Fue allí donde se dio cuenta de que «algo estaba pasando» y pidió a alguien que fuera a buscar a sus padres. Ellos acudieron en su ayuda e intentaron escoltarla hasta el coche, pero solo llegó hasta el vestíbulo del cine, antes de sentir la necesidad de acostarse. Fue allí donde rompió aguas.



Los trabajadores del cine se apresuraron a ayudar a Sarah y colocaron pantallas a su alrededor, fuera de la vista del público. Un miembro del personal, Andrew Brown, llamó a una ambulancia, que transmitió instrucciones a la directora de turno para la noche, Jacey Howcroft, y a una miembro del público, Amy Screen, sobre qué hacer mientras ayudaban con el parto.



Y tan solo diez minutos después nació Lowri, que pesó tres kilos y medio. El compañero de Sarah, Gareth Miles, estaba trabajando en Llanishen, Cardiff, en ese momento, cuando recibió una llamada telefónica del padre de Sarah informándole de lo que estaba sucediendo, y se apresuró a llegar allí lo más rápido que pudo.

Miles, de 33 años, dijo: «Terminé a las 4 p. m. y corrí a Newport para llegar rápido. El padre de Sarah me llamó para decirme que estaba pasando algo y luego me volvió a llamar diez minutos después para decirme que había tenido el bebé y que no me apurara».

Sarah y su familia destacaron la actitud del personal de cine y, una vez fueron dadas de alta del hospital, fueron a presentarles a Lowri. Mientras tanto, el director general de Cineworld reveló el regalo que tenían para la familia por «darle la bienvenida a un nuevo cinéfilo».



«Para celebrar este feliz y extraordinario evento, le daremos al nuevo miembro de nuestra familia Cineworld una vida de películas ilimitadas con una membresía gratuita de por vida», dijo el director.

La historia de Sarah se viralizó rápidamente en Gales y los ciudadanos no tardaron en elogiar el trabajo del personal del cine. Tras su extraño nacimiento, la bebé ahora podrá disfrutar del cine sin gastar un centavo.

CACTUS24 (15-08-24)

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al WhatsApp, Telegram y Facebook