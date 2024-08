Alba Roversi busca un «localcito» para vender sopas en la Isla de Margarita

La actriz venezolana Alba Roversi reveló que regresará pronto a Venezuela y que quiere trabajar vendiendo sopas en el país.

Robersi explicó que salió de Venezuela por motivos laborales y terminó quedándose en Estados Unidos motivado por las oportunidades laborales; Sin embargo, era consciente de que no podía regresar a su país en las mismas circunstancias porque no había trabajo para ella. De esta manera reconoció que regresar a Venezuela significaría dejar su profesión y dedicarse a otro trabajo.

«Yo regresso pronto porque para mí ha sido muy difícil, muy gobiante, porque me he saboteado mucho, aunque le echado pichón y me ha ha bien, no me puedo jar porque me ha ha ja ja idio muy bien en este país (.. .) He reunido unos Churupitos para regresar y montar mi negocito en Venezuela cuando vuelva”, dijo.

Sobre los proyectos que espera tener en Venezuela indicó: “Yo cocino muy bien, las sopas son muy ricas, la carne es muy rica y la sopa de riba de res, entonces la idea es vivir entre Margarita, Caracas y Estados Unidos, pues entonces los fines de semana montar mi negocio y brindarle a la gente ese talento que tengo. Va a ser un proyecto muy lindo, estoy buscando un local.»

Cactus24 (15-08-2024)

