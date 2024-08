Niño venezolano de 11 años arrestado por robo en Nueva York

Fuentes del Departamento de Policía de New York, en Estados Unidos, informaron este miércoles 14 de agosto del arresto de un niño venezolano de 11 años, señalado como el “principal agresor” de un violento robo en el metro de la ciudad.



De acuerdo a lo reseñado por The New York Post, un grupo de adolescentes golpeó a un pasajero de 24 años y le quitó su teléfono móvil en el tren 7 con destino a Manhattan. El niño y un adolescente de 17 años fueron detenidos por la Policía este martes 13 de agosto en la noche.



Los sospechosos fueron detenidos en el refugio para inmigrantes del Hotel Roosevelt en Midtown Manhattan. Al momento de la detención, los menores de edad tenían consigo el dispositivo robado.



“Simplemente, lo agarró y desde allí lo pasaron de mano en mano. Cuando me defendí para intentar recuperar mi teléfono, me atacaron. Se abalanzaron sobre mí”, dijo la víctima.



El ciudadano informó que fue golpeado en la nuca. Los investigadores analizan si los dos sospechosos están relacionados a una serie de robos que se han reportado en Central Park.//Diario La Verdad.

Cactus24 14-08-2024

