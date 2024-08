Kit Harington dice que se cometieron errores en el final de Juego de Tronos

La estrella de Game of Thrones, Kit Harington, dijo que se cometieron errores en el controvertido final del programa, pero «no está seguro de que hubiera otra alternativa».

En declaraciones a GQ , el actor de Jon Snow finalmente comentó sobre el infame final de Game of Thrones, que ha sido criticado por los fanáticos por tener decisiones inusuales sobre los personajes y ritmos de la historia apresurados. Harington sugirió que, si bien el final no fue perfecto, el equipo no tuvo la energía para mejorarlo.

«Creo que si hubo algún fallo en el final de Juego de tronos, es que estábamos todos tan cansados ​​que no podíamos haber seguido más tiempo», dijo. Harington, junto con sus coprotagonistas Emilia Clarke, Maisie Williams y más, pasaron la mayor parte de una década en sus papeles, de 2011 a 2019.



«Entiendo que algunas personas pensaron que fue una decisión apresurada y quizás estoy de acuerdo con ellas», continuó Harington. «Pero no estoy seguro de que hubiera otra alternativa. Miro fotos mías en esa última temporada y parezco exhausto. Me veo agotado. No tenía otra temporada por delante».

«Todos tienen derecho a su opinión. Creo que se cometieron errores, en cuanto a la historia, tal vez hacia el final. Creo que hubo algunas decisiones interesantes que no funcionaron del todo».

Sin embargo, Harington estaba dispuesto a seguir luciendo sus pieles negras al menos durante otra temporada, ya que firmó un contrato para un spin-off de Juego de Tronos centrado en su personaje. Sin embargo, esto finalmente se descartó, ya que Harington y el equipo no pudieron encontrar una historia «que valiera la pena » .

