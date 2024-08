Francia Márquez sobre elecciones en Venezuela: “No sé quién ganó porque no estoy en ese país”

La vicepresidenta colombiana Francia Márquez estuvo en una entrevista conversando sobre varios puntos que relacionan a Colombia y Venezuela tras la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto.

Márquez, quien ha defendido en el pasado al Gobierno venezolano, explicó que por el momento no podría dar una opinión oficial sobre el presunto fraude electoral del 28 de julio, porque “no sabe quién ganó”.

“Yo no me puedo meter en esa discusión, no sé quién ganó porque no estoy en ese país. Respeto la decisión de los pueblos. Yo creo que Venezuela tiene que hacer internamente una discusión y llegar a un acuerdo entre las partes por el bienestar de la población”, dijo la vicepresidenta colombiana a W Radio.

“(…) lo único que deseo es lo mejor para Venezuela, para el pueblo venezolano que está sufriendo; porque al final, las peleas entre políticos se dan arriba, pero no son ellos los que sufren las consecuencias… quienes sufren las consecuencias es la gente de a pie”, agregó Márquez al medio de comunicación.

CACTUS24 (14-08-24)

