Maduro anunció que Tiktok le suspendió el acceso a Live y busca  una «guerra civil» en Venezuela

El presidente Nicolás Maduro, anunció, durante la reunión del Consejo de Defensa de la Nación y Consejo de Estado, la suspensión de accesos a live de su cuenta en la red social Tik-tok hasta el 19 de agosto.

El Jefe de Estado explicó que el motivo de la suspensión obedece a la transmisión en vivo de los hechos de violencia generados durante las guarimbas, por lo que calificó de “bandidos e inmorales” a los representantes de esta red, pues “todos esos videos son de Tik Tok, se transmitieron en vivo y directo por miles el lunes 29 de julio, el martes 30 de julio, el miércoles, el 31 de julio y días subsecuentes; todo el que tiene Tik Tok se metía y veía en vivo y directo todos los asaltos a las escuelas, universidades, plazas públicas, alcaldías, casas de partidos políticos”.

“Ustedes, Tik Tok, ustedes son unos inmorales y vienen a censurar para que no se vea la verdad, para que el mundo no sepa la verdad; les tienen miedo a las transmisiones en vivo y a mí no me van a callar, no van a callar a Venezuela”, señaló.

Expresó que el tema de las redes es un tema universal y la sociedad humana está reaccionando. “Cada país ha conseguido su modelo para llevar el tema de las redes sociales (…)¿Que son medios para comunicarse? Lo son, pero también son medios para la guerra”.

Finalmente, reconoció los esfuerzos hechos por la Asamblea Nacional para aprobar las leyes contra el fascismo y el odio.

