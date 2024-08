El tráiler del remake de Blancanieves revela a la Reina Malvada de Gal Gadot

Disney revela el primer tráiler de su nueva versión en acción real de Blancanieves . Programada para estrenarse en la primavera de 2025, la última incorporación a la creciente lista de remakes en acción real de House of Mouse estará protagonizada por Rachel Zegler como la princesa titular y Gal Gadot como la Reina Malvada.



Blancanieves proviene de Marc Webb de The Amazing Spider-Man , con Greta Gerwig de Barbie coescribiendo el guion con Erin Cressida Wilson de The Girl on the Train .

Como parte de su presentación especial D23, Disney reveló el primer tráiler de Blancanieves . Míralo a continuación:



El tráiler revela una nueva imagen de la transformación de Zegler en la icónica heroína de Disney, incluido un fragmento de ella interpretando «Whistle While You Work». El metraje también revela a la Reina Malvada de Gadot, con la actriz de Wonder Woman encarnando plenamente el lado malvado de la villana mientras habla en el Espejo Mágico y se transforma en el disfraz de anciana para darle a Blancanieves la manzana envenenada.



Además de nuevos vistazos al personaje principal de Zegler y a la Reina Malvada de Gadot, el nuevo tráiler de Blancanieves también ofrece una mirada más cercana a cómo la nueva versión de acción real adaptará a los personajes enanos como creaciones CGI. Durante el rodaje de la nueva versión, esto generó críticas particulares tanto del público como de las personas que viven con enanismo, y algunos incluso pidieron que la película se volviera a filmar con actores elegidos de manera adecuada.

CACTUS24 11-08-24

