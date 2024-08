El dramático testimonio de un pasajero que se salvó de la tragedia aérea en Brasil por una pequeña demora

ACIDENTE AÉREO 🔴 Um passageiro que perdeu o avião que caiu em Vinhedo, no interior paulista, na tarde deste sexta-feira, 9, parecia não encontrar palavras na ligação por telefone com a família. Ainda no aeroporto de Cascavel, no Paraná, Adriano Assis falou emocionado com a filha. “Eu perdi o voo. Papai te ama”, disse com a voz embargada. O avião com 58 passageiros e quatro tripulantes tinha como destino o Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Conforme o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (Podemos), não há sobreviventes. Leia mais no link. 📹 Vídeo: Fábio Donegá/Estadão #aviãoVinhedo #quedaavião #Vinhedo