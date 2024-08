Alysha Newman, la medallista olímpica que también es modelo de OnlyFans

Alysha Newman, la atleta canadiense, que consiguió obtener el bronce en el salto con garrocha de los Juegos Olímpicos, se defendió: “Por supuesto que mucha gente tiene cierto cliché, pero tampoco puedo cambiar la opinión de muchas personas”, indicó.



El Stade de France desvío su atención a Alysha Newman. Ella, fiel a su estilo, volvió a dar que hablar. Lo hace tanto dentro del terreno deportivo como fuera. La canadiense realizó un twerk en medio de la pista atlética para celebrar su medalla de bronce en el salto con garrocha de París 2024. Los cerca de 80 mil espectadores del recinto galo festejaron junto a ella la obtención de la presea.



En sus terceros Juegos, la atleta se quedó con el tercer puesto en la pértiga, siendo la primera mujer en la historia de su país en conseguir subirse al podio olímpico. De hecho, igualó a Katie Moon, pero la estadounidense realizó los 4,85 metros con un fallo menos, por lo que se quedó con la plata. El oro fue para la australiana Nina Kennedy.

Newman, en tanto, sumó otro título. En su palmarés ya cuenta con un bronce panamericano en Lima 2019, además de ser la campeona de los Juegos de la Commonwealth de 2018.



Su nombre causó furor tras la cita de los cinco anillos, pero antes ya había ganado notoriedad mediática por su otra faceta, pues tiene una cuenta de OnlyFans. Luego de su participación en París 2024, aumentó casi 20 mil suscriptores en un solo día, en un perfil que ya acumula más de 75 mil.



Sin embargo, Newman sacó la voz ante los cuestionamientos. Dignificó su trabajo a tiempo parcial, el que ha sido clave para poder dedicarse al atletismo y le ha permitido cumplir su sueño de ser medallista olímpica: “Con lo que publico, tienes que iniciar sesión para descubrirlo, gano dinero. Me da confianza y me siento cómoda con ello”.

También se encargó de desmentir los prejuicios en torno a la plataforma de pago y que solo se utilice para el contenido para adultos. “Publico muchos de mis entrenamientos, hablo sobre nutrición, y muchos consejos y trucos”, señala.

“Por supuesto que mucha gente tiene cierto cliché cuando piensa en Onlyfans, pero tampoco puedo cambiar la opinión de muchas personas”, añade.

De todas formas, asegura que no le interesan las opiniones del resto: “Este sitio web (OnlyFans) me ha conectado con muchos aficionados, más que cualquier otro saltador de pértiga antes. Lo que otros piensen al respecto, no me molesta. Soy quien soy y lo hago bien”, sentenció

