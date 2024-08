Maduro: Qué vergüenza deben sentir los que depositaron su voto por un cobarde

El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó tras comparecer ante la Sala Electoral del TSJ que acudió a la citación de esa máxima instancia por la paz y la estabilidad del país, despojado de su investidura, como un ciudadano de a pie.

Aseguró que respondió el interrogatorio y no ha evadió ninguna pregunta. Agregó que tenía recabado todos los documentos “con pelos y señales”.

Maduro dijo que acudió para que emane la verdad y se haga justicia contra un golpe y para llamar a una intervención extranjera.

Aseguró que lo que diga el TSJ será santa sentencia, ley de la República y la inmensa mayoría lo acatará.

El presidente declaró que es escandalosa la ausencia del excandidato Edmundo González y los representantes de su partido. Acotó que eso no lo dice CNN, lo calla AFP, AP, pues afirmó que están complotados y quieren una guerra civil, una guerra que no habrá.

Maduro dijo que es escandaloso que no cumplan con la ley y no atiendan un llamado de la justicia, que griten fraude y no entreguen un papel escrito, asumiendo sus responsabilidades. No consignaron nada y quedó grabado y firmado que no tienes nada.

Maduro pidió que su audiencia se libere para hacerse pública y pidió que las otras también sean públicas, para que se demuestre que los partidos que apoyaron a González no entregaron nada.

El presidente señaló que la página de Con Venezuela fue peritada por expertos y el 83% de sus documentos son falsos.

Señaló que González Irrutia se responsabilizó de esa página y no poda decir que lo engañaron.

«En Venezuela, Guaidó parte dos no habrá. Se los garantizo», afirmó.

Maduro dijo que no es fácil tener relaciones con Estados Unidos en este momento, porque en ese país si viven una transición. Añadió que siempre estará listo para hablar, pero no como subordinado, sino como presidente de un país libre.

Maduro rechazó que el Centro Carter haya dicho que no tienen pruebas de un ataque cibernético al sistema electoral venezolano, cuando este ha sido certificado y se mantiene. En su opinión, esa institución se ha despedido por la puerta triste de la mentira.

Por otra parte, lamentó la intención del nuevo presidente de Panamá de organizar una cumbre sobre Venezuela, por órdenes de Estados Unidos, y le recomendó que gobierne su país, porque el que se mete con Venezuela se seca.

Sobre una posible negociación con María Corina Machado, Maduro dijo que el único que tiene que negociar con ella es el Fiscal General de la República.

Cactus24 09-08-24

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook