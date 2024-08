Silvestre Dangond reveló que consumía drogas. “Me descontrolé”

El cantante de vallenato Silvestre Dangond reflexionó e hizo referencia a varios de los momentos turbulentos de su vida. “No me arrepiento de eso porque si no hubiera vivido eso, no estaría viviendo la mejor etapa de mi vida”, dijo cuando le preguntaron si estaba arrepentido de haber consumido drogas y alcohol.

Esa época oscura de Dangond, en la que los excesos en algún momento pusieron en riesgo su vida en familia, su carrera y su vida, también se abrió y hablo sobre ello. “Yo jugué mucho con el tema de la droga y no le di importancia. Sentí que la dominé en su momento. Fui más inteligente que la droga. Era pasajera. Y mucha gente me juzgaba. Cuando me decían que estaba drogado, no lo estaba. Me gustaba drogarme después de los conciertos.

Después de que saliera del compromiso, comenzaba mi rumba. Yo jugué con ese tema muchas veces. Llegó un momento en el que entré en un conflicto interno. Me despaché muy fuerte y empezó a hacer lo suyo la droga y el alcohol, aunque he tenido más problema con el alcohol que con la droga”.

El artista además confeso que el consumo de alcohol llegó a niveles tan altos que solo bebía con la intención de hacerse daño. “Llegó un momento en el que me quería hacer daño. Le daba y le daba para que me pasara algo. Me descontrolé, me engordé, tuve momentos de abstinencia que no me dejaba salir de ese infierno. La cagada de esa vaina es la abstinencia. Cuando el cuerpo te pide sin querer, estás jodido. A mí me pasó. Visité un centro de rehabilitación en Uruguay. Y me fue de maravillas, pero volví y caí”.

“Y cuando me fui a un centro más fuerte. Tomé la decisión. No me voy pal centro (de rehabilitación), pero me voy a cuidar. Esta batalla no la pierdo. Estoy en plena limpieza y llegan los Carnavales de Barranquilla. Fue una prueba difícil”, narra Silvestre.

“Hoy me siento con más responsabilidad. Mi época de turbulencia hice lo que quise, como quise, con muchas irresponsabilidades. Fui un papá ausente por muchos años de mis dos primeros hijos, por eso mi relación con mis hijos menores es diferente a la que tengo con mis hijos mayores, no es mala, pero le he dedicado más tiempo al hogar hoy en día” dijo.

CACTUS24 (06-08-24)

Abre este enlace para unirte al Instagram

También estamos en Telegram, Facebook y WhatsApp