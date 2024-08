Mafalda llega a Netflix con una serie animada

Mafalda, el entrañable personaje de la tira cómica argentina, se convertirá en una serie de Netflix . El cómic, creado por Quino y publicado entre 1964 y 1973, sigue a una niña inteligente de seis años que hoy está vinculada a la juventud . El personaje ha sido acogido con orgullo por los países de habla hispana, con estatuas y monumentos en diferentes lugares.



La serie será adaptada por el cineasta argentino Juan José Campanella, conocido por su trabajo «El secreto de sus ojos», que le valió un Oscar en 2010. La serie forma parte de la oferta Made in Argentina de Netflix, que incluye varias películas y programas de televisión interesantes. El proyecto será dirigido, producido y dirigido por Campanella, con Metegol, el estudio de animación más grande de América Latina, involucrado en su producción.

“Mafalda y sus amigos no solo me hacían reír mucho, sino que de vez en cuando me enviaban al diccionario”, dijo Campanella en declaraciones recogidas por Variety . “Y cada nueva palabra que aprendía venía con la recompensa de una nueva risa”.

“Es nuestra obligación preservar el humor, el ritmo, la ironía y las observaciones de Quino. Sabemos que no podremos encumbrar a Mafalda porque ella no puede estar más arriba. Pero soñamos con que quienes nos hemos dedicado a ella desde la primera hora podamos compartirla con nuestros hijos, y aunque haya cosas reservadas sólo a los adultos, podamos reírnos todos a carcajadas en familia, y por qué no, recurrir de vez en cuando al diccionario”.

CACTUS24 (06-08-24)

