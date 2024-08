Artistas venezolanos expresan su «sentir» por la situación postelectorales en Venezuela

Luego de las elecciones presidenciales efectuadas el pasado domingo 28 de julio, varios artistas venezolanos, en su mayoría fuera del país, expresaron su sentir por la situación que se vive en Venezuela.

Muchos expresaron decepción, tristeza, molestía e impotencia, tras conocer los resultados emitidos por el CNE, de dar como ganador al actual presidente de la República Nicolás Maduro.

El primero en alzar su voz fue el cantante Jhonatan Moly, quién al mismo tiempo, instó a los demás artistas connacionales a expresarse, pues al pasar dos días de las elecciones ninguno se «han manifestado» en sus redes sociales. Seguida de él, se pronunció Nacho y Cyno Miranda.

En entrevistas en programas internacionales como Telemundo, Televisa, El Gordo y La Flaca,y otros, artistas como la ex miss Venezuela, Migbelis Castellano, la ex miss Universo 1996, Alicia Machado; la ex miss Universo 2008, Dayana Mendoza, la ex miss Universo 2009, Estefanía Fernández, Chinquiquira Delgado, entre otros expresaron su sentir por la actual situación en la nación criolla.

A pasar los días, Osmel Sousa expresa su deseo de “paz, amor y unión” para Venezuela.

“La verdad es el único camino hacia la paz”: El dúo SanLuis pidió un alto a la violencia tras protestas en el país tricolor.

Cabe destacar, que otros artistas salieron a relucir, tras la presión social de los internautas y de otros artistas por su silencio. Y uno de ellos, fue Irrael Gómez salió en su defensa tras ola de críticas durante protestas en Venezuela.

Al igual que Rosmery Marval, Aran de Las Casas, y los influencer.

