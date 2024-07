Jorge Rodríguez pide cárcel para María Corina Machado y Edmundo González: «con el fascismo no se puede tener contemplaciones»

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, solicitó al Ministerio Público actuar contra la líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial, Edmundo González Urrutia.

«El Ministerio Público tiene que actuar no solamente con los malandros, drogadictos que les dan 40 dólares para que aterrorice a mujeres o balee a un joven, no. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y no solo María Corina Machado tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela», dijo Rodríguez durante una sesión en el Parlamento nacional.

Dijo que el Comando de Campaña de la coalición opositora era un «comando de acción violenta que intenta desatar una guerra civil».

Finalmente, Rodríguez aseveró que «con el fascismo no se negocia, no se le otorgan beneficios procesales, se le aplica todo el rigor de las leyes».

