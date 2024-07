‘Los 4 Fantásticos: First Steps’ no es una historia de origen

Tras anunciarse su título oficial, ‘The Fantastic Four: First Steps’, y proyectarse las primeras imágenes para el público presente en la San Diego Comic Con, el equipo de la nueva película de ‘Los 4 Fantásticos’ de Marvel Studios concedió una entrevista a Entertainment Weekly.

Su director, Matt Shakman, aclaró que no están preparando «una historia de origen» y Ebon Moss-Bachrach explicó por qué él, personalmente, no creía que debía ver las otras entregas de los personajes, es decir, ‘Los 4 fantásticos’ de 2005, ‘Los 4 fantásticos y Silver Surfer’ de 2007 y ‘Cuatro Fantásticos’ de 2015.

En los cómics, Los Cuatro Fantásticos son un equipo de superhéroes (el primero de todos los equipos de superhéroes creado por Stan Lee y Jack Kirby) que obtuvieron sus poderes tras ser expuestos a rayos cósmicos durante una misión científica al espacio exterior, es decir, eran astronautas. Diferentes versiones de esta historia se narran en ‘Los 4 fantásticos’ y ‘Cuatro Fantásticos’, películas que Ebon Moss-Bachrach, quien va a interpretar ahora a La Cosa, no considera necesario ver:

«No he visto esas películas», dice el actor, «Cuando me contrataron para hacer esta no me pareció que fuera productivo verlas. La gente me pregunta «¿En qué se diferencia de las otras?» y no creo que sea útil hacer algo que se oponga a otra cosa. Realmente estamos haciendo algo propio y único. Esto no desacredita a esas películas, pero estamos contando nuestra propia historia muy específica. Como en cualquier gran obra, puedes elegir cuatro actores para el reparto y luego elegir cuatro actores diferentes para el reparto y es la misma obra, pero es una experiencia completamente diferente».

El primer metraje

En la SDCC 2024 se proyectó un vídeo presentación de la película que contenía metraje en 4:3 con Reed Richards (Pedro Pascal) dando clases y La Cosa en un programa de citas retro, además de a todo el equipo vestido con los trajes de astronauta con sus apellidos grabados. Lo más curioso es que Kevin Feige dijo durante el panel que el rodaje de la película empezaría el 29 de julio.

‘Los 4 Fantásticos: First Steps’ está protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach y junto a ellos Julia Garner, Ralph Ineson como Galactus, Paul Walter Hauser, John Malkovich y Natasha Lyonne.

Su estreno en cines está programado para el 25 de julio de 2025.

Cactus24 (29-07-2024)

