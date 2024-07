Víctor Jurado, legislador opositor falconiano, denuncia amedrentamiento y persecución

Víctor Jurado, diputado al Consejo Legislativo de Falcón (CLEF) y presidente del partido Un Nuevo Tiempo en Falcón, denunció este sábado 27 de julio que funcionarios armados están en las afueras de su vivienda.

«En mi condición de legislador, quiero alertar sobre el amedrentamiento y persecución que en este momento realizan los cuerpos represivos en mi casa de habitación, obstaculizando la salida de mi esposa y mi hijo de 6 años con armas de alto calibre», escribió Jurado en su cuenta de Instagram.

Igualmente, el dirigente resaltó: » No soy delincuente y siempre he actuado apegado al derecho y la justicia. Hago responsable a estos cuerpos de seguridad de la integridad física mía y de toda mi familia. Sencillamente no la debo, no la temo».

Esto ocurre a tan solo un día de celebrarse las elecciones presidenciales.

https://www.instagram.com/reel/C974CAru-Wz/?igsh=Z3NuZmQwY2J0MXZj